محلات “فاست فود” تستأنف نشاطها

استأنفت اليوم، محلات بيع المأكولات السريعة “فاست فود”، نشاطها، بعد ثلاثة أشهر من الركود بسبب التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

واستحسن الباعة أصحاب المحلات، قرار السماح لهم باستئناف عملهم، بسبب التداعيات التي خلفها قرار تعليق النشاط، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة للتجار والزبائن. وذكر أحد الباعة، أنهم قاموا بإزالة الطاولات لتفادي جلوس المواطنين داخل المحل، منوهين بدور المواطنين في تجسيد هذه التدابير التي تحميهم وتضمن استمرار نشاطهم.