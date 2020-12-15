محكمة غليزان تحقق في فضيحة تزوير اجازة لاعب رديف سريع غليزان !

فتحت محكمة غليزان تحقيقا مفصلا في قضية تزوير واستعمال المزور داخل فريق. سريع غليزان تتعلق بتزوير إجازة لاعب لفريق الرديف للموسم الكروي 2018/2019 دون أن يشرك في أية مباراة.

وحسب ما علمته الوسط من مصادر مطلعة فإن قاضي التحقيق لدى محكمة غليزان استدعى 5أشخاص بينهم رئيس الفريق والكاتب العام ومكلف بفريق الرديف ومدربين للتحقيق في القضية على خلفية الشكوى التي رفعها اللاعب المسمى” ط. يوسف”.

وأكدت مصادرنا أن اللاعب تقدم بشكوى ضد ادارة السريع واتهمها بتزوير إجازته من أجل إسكاته وإرضائه بعد انضمامه حديثا في صفوف فريق الرديف وتم تزوير له إجازته وهو غير مؤهل من قبل رابطة كرة القدم واسمه لم يكن ضمن اللاعبين المؤهلين.

واستنادا لذات المصادر فإن اللاعب ومن شدة إلحاحه على اللعب مع الفريق تم تزوير اجازة له دون ان يشرك في أية مباراة وهو ما جعله يشك في صحة تلك الإجازة حيث لم يصدر اسمه مع اللاعبين المؤهلين ما جعله يشك في التزوير .

والغريب في القضية ان نفس اللاعب تمت ترقيته لصفوف الأكابر للموسم الموالي وبعقد احترافي ومقابل أجرة شهرية دون أن يتم إشراكه في أي لقاء طيلة الموسمين الماضيين ورفض هذا الموسم فسخ عقده مع الأكابر.

أمين بن لزرق