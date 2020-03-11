محكمة سيدي امحمد.. ملف عبد الغني هامل يفتح من جديد

تفتح، صبيحة اليوم الأربعاء، محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل المتابع في قضايا الفساد.

ويتعلق الأمر بالممتلكات العقارية والمنقولة وتحويل عائداتها إلى الخارج والتي تورط فيها رفقة عائلته، إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين.

ووجهت للمتهمين تهم عديدة تتعلق بالإثراء غير مشروع وتبييض الأموال وتحريض الموظفيين العموميين على استغلال نفوذهم من أجل الحصول على منافع.

للتذكير، فإن عبد الغني هامل متواجد رهن الحبس المؤقت بالحراش، رفقة 3 من أبنائه فيما استفادت إبنته من الإفراج وتم وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.