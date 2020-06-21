محكمة سيدي امحمد : استئناف محاكمة حداد و عدد من الوزراء السابقين

– إستأنفت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأحد، محاكمة رجل الأعمال على حداد، وعدد من الوزراء السابقين، والذين يواجهون تهم تتعلق بالفساد و إستغلال النفوذ

ويواجه حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقاً تهم في عدة قضايا أبرزها ما يعرف بقضيتي ” الطريق السيار ” و” مصانع تركيب السيارات”.

ويُحاكم برفقة حداد عدد من أفراد عائلته الى جانب كل من عمارة بن يونس ، طلعي بوجمعة ، يوسف يوسفي ، عمار غول ، حطاب محمد ، بدة محجوب، و عبد السلام بوشوارب الذي يتواجد في حالة فرارة.

و في بداية الجلسة تمت المنادات على المتهمين في الملف 1444 و الذي مثل فيه أويحيى أحمد،” حسب ما صرح به محامون في الجلسة ، طلعي بوجمعة، عمار غول ،عمارة بن يونس ، سلال عبد المالك في حين بقي زعلان عبد الغني متواجدا في الإسعاف نظرا لمرضه وإصابته بمرض “كوفيد 19 .

و قرر القاضي مواصلة المحاكمة رغم طلبات الدفاع بتأجيل الجلسة و طلب من المحامين تنظيم أنفسهم لتقديم الدفوع الشكلية باختصار