محكمة سيدي أمحمد تؤجل قضية فساد أخرى لأويحيى ووزرائه الى 7 ديسمبر القادم

أجلت محكمة سيدي أمحمد الاثنين سادس قضية فساد وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفية التي يتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد اويحيى وعدد من أعضاء حكومته منهم وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغني زعلان وعمر غول الى تاريخ 7 ديسمبر القادم بسبب إصابة عدد من فريق دفاع المتهمين بفيروس كورونا

وفي قضية جديدة يتابع الوزير الأول السابق احمد اويحيى الموقوف بالمؤسسة العقابية للعبادلة ببشار تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و منح امتيازات غير مستحقة للغير ويتعلق الأمر برجال أعمال غير معروفين لدى الرأي العام على غرار رجال الأعمال المتابعين قضائيا على غرار الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ونشطاء تركيب السيارات كمراد عولمي ومحي الدين طحكوت وكذا عائلة كونيناف المقربة من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وغيرهم من رجال الأعمال المتورطين في تبديد المال العام , ويتابع في هذه القضية عدد معتبر من وزراء حكومة الوزير الأول السابق أويحيى في مقدمتهم وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين وهم عبد الغني زعلان وعمر غول وامناء عامون سابقون لعدد من الدوائر الوزارية وكذ ولاة سكيكدة السابقين وهم دربالي محمد و بن حسين فوزي الذي سبق وان تم متابعته في قضية تركيب السيارات بتهمة منح عقار لمتعامل بطريقة مخالف للقانون والتشريعيات .