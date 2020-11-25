محكمة جيجل تبرئ القيادية شهيناز صويلح من اهانة هيئة نظامية

برأت اليوم محكمة الجنح بجيجل المسؤولة عن المكتب الولائي لحزب العمال بولاية جيجل والقيادية بحزب لويزة حنون شهيناز صويلح من تهمة إهانة هيئة نظامية بعدما تم متابعتها باهانة هيئة نظامية مرتبطة بإعادة نشرها لصورة علي حسابها على فيسبوك، تظهر مظاهرة لنساء جزائريات بمناسبة 8 مارس بالعاصمة والتي تعرضت أثناءها النساء للتعنيف من طرف عناصر للشرطة، مع إضافة تعليق يقولالنساء لسن بحاجة للورود ولكنهن يستحققن الاحترام والتقدير وهي القضية التي جعلت مصالح الامن تحرك ضدها دعوى قضائية .

هذا واعتبر حزب العمال هذا الحكم بمثابة انتصار للحق على الباطل، معربا عن شكره لكل من تضامن مع حزب العمال والقيادية شهيناز صويلح النقابية الجامعية ، كما أكد مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي .

محمد بن ترار