محكمة تيزي وزو تدين الناشطين بلقاسمي زكريا و حمالي محمد بعقوبة عام سجن نافذ

قضت محكمة الجنح بتيزي وزو، مساء اليوم اليوم الثلاثاء، بادانة النشاطين في الحراك الشعبي بلقاسمي زكريا و حمالي محمد بعقوبة عام سجن نافذ 50 ألف و 20 الف دج غرامة نافذة والمتابع بتهمة إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي. هذا وكان وكيل الجمهورية قد التمس في حق المتهمين 03 سنوات حبس نافذة

ركز خلال المرافعة على غياب أدلة تورط موكله وأن الملف مسيس و فارغ وان التهمة ملفقة لاغير ، هذا ويعتبر بلقاسمي زكريا متقاعد من الجيش الوطني الشعبي برتبة عقيد .

محمد بن ترار