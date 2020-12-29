محكمة تيبازة تدين والي العاصمة الاسبق عبد القادر زوخ ب04 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة

نطقت محكمة الجنح بتيبازة بالحكم 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة مع عدم ممارسة أي مهام حكومي لمدة 3 سنوات في حق والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ عن تهمة منح امتيازات غير مستحقة في مجال ابرام الصفقات و العقود وإساءة استغلال الوظيفة..

وتعلق هذا الحكم بقضية منح امتيازات لرجل الاعمال علي حداد، من جهة اخرى وجهت لزوخ تهمة تبديد اموال عمومية وهذا بعد ان تمت محاكمته بتاريخ 8 ديسمبر الماضي حيث كان وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة قد طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذ على خلفية مرافعته باسم المجتمع والذي أكد ان التهم التي تواجه والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ ثابتة ومجرمة قانونا ، بعدما تبين قد منح أوعية عقارية لعلي حداد بطريقة مخالفة للاحكام التنظيمية والقانونية باعتبار أن العقارات مملوكة للدولة وهو تسبب في خسائر فادحة بالنسبة للخزينة العمومية.

محمد بن ترار