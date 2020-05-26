محكمة بومرداس تؤجل محاكمة هامل وغلاي ومصطفى العياضي إلى 2 جوان المقبل

قررت محكمة بومرداس تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل وأحد أولاده المدعو “ش.ه”، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين إلى تاريخ الثاني من شهر جوان المقبل.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر على صلة بالموضوع، فإن عدد من المسؤولين سيمثلون إلى جانب هامل في نفس القضية وهم كل من واليي تيبازة السابقين موسى غلاي ومصطفى العياضي، بالإضافة إلى رئيس أمن ولاية تيبازة السابق سليم جاي جاي ومدير الصناعة لولاية تيبازة

ويتابع المتهمون بتهم الاستيلاء على أراض فلاحية واستغلال النفوذ. وتجدر الإشارة إلى أن الملف تم استدعاء فيه كل من عبد المالك سلال ونور الدين بدوي وجمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية كشهود.