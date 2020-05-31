محكمة البليدة تؤجل قضية هامل وبراشدي

قررت محكمة البليدة تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر السابق نور الدين براشدي في قضية كمال شيخي المدعو البوشي إلى الـ25 من شهر جوان القادم.

تأجيل محكمة البليدة لقضية المدير العام السابق للأمن الوطني واحد أبرز رجال السنوات الأخيرة من نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة هو الرابع من نوعه في هذه القضية التي تم فيها استدعاء وزير العدل السابق الطيب لوح كشاهد وكانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد فصلت في قضية عبد الغني هامل في الفاتح أفريل السابق في قضية كبيرة تتعلق بالثراء الفاحش واستغلال النفوذ والوظيفية وهي القضية التي تورط فيها عبد هامل وكافة أفراد أسرته الصغيرة حيث تم إدانة هامل ب20 سنة سجنا نافذة فيما تم إدانة أفراد عائلته والوزيران السابقان عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان إلى جانب واليا تيبازة وتلسمان السابقين ومسؤولين في أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري بأحكام تتراوح بين 15 و7 سنوات , وفي قضايا مشابهة أجلت محكمة بومرداس محاكمة عبد الغني هامل إلى 4جوان القادم.

باية ع