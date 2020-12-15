محكمة الاستئناف بميلانو تبرئ شركة سايبام الايطالية  من التهم المنسوبة لها في قضية سوناطراك الجزائرية

رفضت محكمة الاستئناف بميلانو الايطالية الطعن الذي كان الادعاء العام بذات المحكمة قد قدمه في 12 جوان الماضي لرفض حكم البراءة الذي استفادت منه في الدرجة الأولى شهر جانفي 2020، التي خلالها شركة سايبام من التهم المنسوبة إليها بتقديم رشاوي لمسؤولين في سوناطراك وومسؤولين حكوميين جزائريين للظفر بصفقات نفطية وغازية.

وبالمقابل تم تبرئة مسؤولين في سايبام والثلاثي الجزائري الذي كان متهما في القضية وهم فريد بجاوي وعمر هبور وسمير أورياد، والذين تم اتهامها ايضا بممارسة انشطة غير مشروعة ورشاوي دفعها فرعها سايبام في الجزائر ما بين 2007 و2010 للحصول على صفقات نفطية وغازية بقيمة 7 مليار أورو اضافة لمديرها التنفيذي السابق ورئيس نادي آي سي ميلان لكرة القدم، باولو سكاروني. ، وبهذا فقد اصبح حكم البراءة الجديد نهائيا وسيتمخض عنه تعليق قرار مصادرة القيمة المالية للرشاوى المفترصة التي بلغت قيمتها 197 مليون أورو، والغاء الغرامة المالية التي فرضت عليها والمقدرة ب 400 ألف أورو ، واشارت المحكمة انه لا توجد مخالفات إدارية منصوص عليها في المرسوم التشريعي 231/2001، وبموجب هذا الحكم فقد تم تبرئة المتهمين في القضية وهم بيير فرانكو تالي الرئيس التنفيذي السابق لسايبام، وبييترو فاروني المدير السابق للأنشطة العملياتية، اضافة للثلاثي الجزائري الذي كان متهما في القضية، وهم فريد بجاوي الذي اتهم بكونه وسيط المفاوضات وتم دفع الرشى عبر مؤسسة يمتلكها مقرها سغافورة، إضافة لعمر هبور وسمير أورياد.

محمد بن ترار