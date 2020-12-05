محطات في حياة المجاهد الكامل نصر الله 1927-2006م

الجزء الأول

بقلم فرحاني طارق عزيز

في هذا العدد من جريدة الوسط، سنتطرق إلى حياة واحد من قادة جيش التحرير الوطني بمنطقة تبسة، مجاهد ترك بصمة في سجل الجهاد بالمنطقة ومقارعة الوحدات العسكرية الفرنسية، بعد انضمامه إلى مجموعة الفدائيين بتبسة، ثم التحاق بصفوف جيش التحرير الوطني ومشاركته في كبريات المعارك الحربية التي شهدتها المنطقة، وبذل قصارى جهده ليساهم في تحرير الجزائر من براثن الاحتلال الفرنسي، إنه الكامل نصر الله المدعو الكامل البراهمي، والذي سنتعرف عليه أكثر عبر صفحات الجريدة.

مولد الكامل نصر الله ونشأته

ولد نصر الله الكامل المدعو “إبراهيم” يوم 01 جويلية 1927م في دوار تروبية التابع لبلدية بئر مقدم دائرة الحمامات ولاية تبسة حاليا، والده هو أحمد بن علي وأمه هي أم نايل بنت محمد، ولد في أسرة تتكون من 03 أشقاء وهم محمد، الغوار، مسعود، و03 شقيقات هن: شهيبة، بية، عائشة.

كان والده أحمد نصر الله يمتهن الفلاحة حيث يمتلك قطعة أرض كبيرة، ويربي الماشية حيث وصل تعدادها إلى 100 رأس غنم بالإضافة إلى الماعز والإبل، ووالدته كانت ربة بيت تحرص على رعاية أبنائها وتنشئتهم تنشئة اجتماعية قويمة وسليمة.

ينحدر الكامل نصر الله بن أحمد بن عبد الله بن بلقاسم من عشيرة ولاد براهيم مشتة ولاد محبوب التي تتفرع من البرارشة، إحدى بطون قبيلة اللمامشة، هذه القبيلة التي يعد أبناءها من أشرس الناس عودا وأشدهم مراسا.

نشأ الكامل نصر الله في وسط دوار تروبية الذي يحيط به سردياس شمالا، وجبل القعقاع من الجنوب الشرقي، وسهل مشنتل غربا، وقد أخذ تسميته من عين تروبية الواقعة شمال شرق بئر مقدم، هذه العين الذي تنبع من جوف جبل تروبية، لتنشر الاخضرار في السهل الواقع أسفلها، حيث يستغل السكان مياه عين تروبية لأجل الشرب وسقاية ماشيتهم، وفي سنة 1934م حولت السلطات الاستعمارية الفرنسية تروبية إلى مركز إداري لتسجيل الحالة المدنية لسكان الدوار.

في يوم 03 أفريل 1929م توفى والد الكامل نصر الله وتركته طفل رضيع يبلغ من العمر سنتين، فتزوجت والدته بعد ذلك بابن عمه عمار بن الغوار بن عبد الله، حيث تكفل بأبناء أحمد نصر الله، ووفر لهم الرعاية التامة وعوضهم فقدان والدهم.

في كنف هذه الأسرة التي كانت تقيم في خيمة مصنوع من الشعر، تربى ونشأ إذن الكامل نصر الله، حيث كانت أسرته تتنقل من دوار تروبية إلى نقرين لتقضي فيه فصل الشتاء بحثا عن الكلأ والدفء وهي الرحلة التي تعرف عند قبيلة اللمامشة باسم رحلة الشتاء والصيف، وفي فصل الربيع تعود إلى دوار تروبية بعد أن يتحسن المناخ فتستقر الأسرة وتتهيأ لموسم حصاد القمح والشعير مثلما جرت عليه العادة.

تعليمه، مهنته، وزواجه

تلقى الكامل نصر الله تعليما على يدي الشيخ المالكي شعبور حيث كان يذهب رفقة أترابه: الفازع نصر الله، أحمد بن عمار، مسعود وغيرهم، حيث تعلم الكتابة وحفظ جزء من القرآن، وامتهن الكامل نصر الله الفلاحة وتربية الماشية، حيث يقول في هذا الصدد: “كنت امتهن درس الشعير والقمح قبل الثورة التحريرية”، وعمل كثيرا على المحافظة على الأملاك التي تركها والده، واستغلال الأرض الشاسعة الخصبة التي تمتد في سهل تروبية مع إخوته لإعالة أسرتهم.

كان الكامل نصر الله فارسا لا يشق له غبار، حيث أحب الفروسية وعشقها لوفاته، فكان يركب الخيل ويلعب بالبارود، واشتهر في دوار تروبية وكل المناطق المجاورة لها، فكان يحضر الأفراح التي تقام في الدواوير والتي تتميز باطلاق البارود بكثافة واللعب بالخيل، وكان صيادا ماهرا يهوى صيد الأرانب من صهوة حصانه، فكان قناصا مهارا، واستخدم هذه المهارة إبان الثورة التحريرية المظفرة.

تزوج الكامل نصر الله من إمرتين هما البيضة ابنت عمه بلقاسم سنة 1946م، والتي أنجبت له: بدر الدين، علجية، وتوزر، وزوجته الثانية هي مبروكة قصوي التي تحمل الجنسية التونسية، حيث تزوجها سنة 1958م وكتب عقده عليها تحت إشراف جبهة التحرير الوطني، والتي أنجبت له: الزهرة، عبد الغاني، عبد الحكيم، فيصل.

نشاطه قبل التحاقه بصفوف الثورة التحريرية

قبل أن يلتحق الكامل نصر الله بصفوف جيش التحرير الوطني بناحية تبسة، كان عضو فعال في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ونشط إلى جانب إبراهيم بولكرم، أحمد ميزاب، وعابر محمد بن رجب، ودرباسي في جمع التبرعات وتقديمها للجمعية التي كانت تبني بها المدارس وتنشر الوعي بين سكان المنطقة.

تأثر الكامل نصر الله كثير بمحمد بن رجب عابر، حيث بث فيه حب الوطن والذود عنه، وزرع فيه رغبة الجهاد في سبيل الله، حيث كان الكامل كثيرا الاتصال بمجاهدي المنطقة وخاصة بمحمد بن رجب عابر من أجل الحصول على أخر الأخبار والتطورات التي يشهدها الميدان، ومعرفة الوضع الدقيق الذي تعيشه المنطقة، ولأجل تقديم يد المساعدة في حالة اقتضى الأمر ذلك.

سفر الكامل نصر الله لجلب السلاح من القطر التونسي

في يوم 17 أوت 1954م كان الكامل نصر الله يدرس القمح والشعير وقدم إليه محمد بن رجب وسعد بن الربعي، وطلبوا منه أن يرافقهم، فجهز نفسه وركب حصانه وتوجهوا إلى القطر التونسي، فأمضوا الليلة في السير حيث وصلوا مع طلوع الفجر إلى الذكارة التي تقع جنوب الماء الأبيض، حيث بلغ بيت أحد الرجال من عرش أولاد سيدي عبيد والذي يعد من أصدقاء محمد بن رجب، فاستقبلهم في خيمته وأحسن ضيافتهم.

وبعد حلول المغرب توجهوا إلى القطر التونسي، وهناك التقوا بشخص يقيم في الريف وسأله محمد بن رجب عن أحد أصدقائه، فلدهم عن مكانه والذي كان يبعد بحوالي ثلاث كلم عن الموقع، فأقاموا عنده لمدة خمس ليالي وفي الليلة الأخيرة جاءهم المجاهد التونسي المدعو الساسي لسود ومعه جنود تونسيين، وسلم عليهم وقال لمحمد بن رجب: “لقد جلبت لك أمانتك”.

فرد عليه محمد بن رجب بقوله: كم قطعة جلبت؟

فأجابه الساسي لسود بقوله: “جلبت 27 قطعة سلاح موزعة على ثلاث غراير، وكان هذا السلاح غير مهيئ للاستعمال، ثم عادوا إلى الجزائر، وتوجهوا إلى الذكارة، وأقاموا عند صديق عابر محمد بن رجب، بعد حلول الليل توجهوا إلى “العنبة” عند سعدي موسى الذي ينحدر من عرش أولاد سعد، فأحسن ضيافتهم، وبعد ذلك توجهوا إلى “جبل السن” بضواحي القعقاع حيث يوجد بيت حسين معمري، ووضع عنده السلاح لإصلاحه وعادوا إلى ديارهم بعد ذلك.

وفاة الشاب محمد جدواني وتداعياتها

بعد أن تحصل حسين معمري على قطع السلاح التي جلبتها المجموعة من تونس، باشر عملية إصلاحها لأنه كان يمتهن هذه الحرفة، وفي الليلة التي توفى فيها الشاب محمد جدواني صهر حسين معمري ومساعده حمل بندقية فيزي قارة أمريكية الصنع (ثموني) لم يتم إصلاحها بعد لكن قدره سبقه فخرجت طلقة بالخطأ من فوهة أنهت حياة محمد جدواني، فتوجه حسن معمري إلى عابر محمد بن رجب القاطن بتروبية وأخبره بما حصل، وتوجها معا إلى منزل حسين معمري، وفي الصباح قدم أفراد الجندرمة الاستعمارية الفرنسية وقاموا بتفتيش المنزل، واعتقلوا كل من: محمد بن رجب عابر ومعمري حسين ومعمري الصادق، وبقى حسين معمري لمدة شهر على ذمة التحقيق ومحمد بن رجب عابر لمدة ثلاث أو أكثر، وتسببت هذه الحادثة في عدم التحاق الكامل نصر الله بصفوف جيش التحرير الوطني في الأيام الأولى لاندلاع الثورة التحريرية، حيث كان ينتظر في محمد بن رجب عابر ليسلم له قطعة سلاح حربي من القطع التي تم جلبها من القطر التونسي.