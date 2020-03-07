محطات النقل البري تغرق في الفوضى

تعالت أصوات قاصدي محطات النقل البري بولايات الوطن عموما والجنوب على وجه الخصوص للمطالبة بتدخل صناع القرار بالبلاد من أجل وضع حد لحجم الفوضى التي تتخبط فيها المرافق العمومية .

تسال الرأي العام بولايات ورقلة ، الوادي ، تمنراست ، بشار و أدرار ، في تصريح لهم مع يومية “الوسط “،عن ما مدى حقيقة التزام المدير العام لشركة سوقرال لتسيير المحطات البرية بالتوصيات الموجهة من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد ، لوزير النقل والأشغال العمومية القاضية بإلزامية تنظيم المنشاءات و الوقوف الجدي لضمان سيرورة حسن الخدمات المقدمة لزبائن المحطات البرية التي تشكو من الفوضى وجملة من النقائص وهو ادرجه في خانة التسيب وغياب إرادة حقيقية من المسؤول الأول على القطاع لتدارك التراكمات التي تجاوزها الزمن .

ومما لا يختلف عليه اثنان فإن عمال عدد من المحطات والمواطنين فقد تعالت الأصوات المطالبة بإجراء حركة تغيير جذرية واسعة النطاق لتطهير المديرية العامة من أشباه المسؤولين الذين تم توظيفهم بطرق ملتوية لها صلة بالمحسوبية و المحاباة وهو ما يتنافى مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهادف للقضاء على مظاهر البيروقراطية و التعسف الإداري .

نجاة ،ح