محرز يقود المان سيتي إلى التأهل بكأس الرابطة

قاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز ناديه مانشستر سيتي إلى التأهل للدور نصف النهائي من منافسة كأس الرابطة الانجليزية، بعدما تمكّنوا من تجاوز عقبة المنافس أرسنال ضمن ربع النهائي برباعية لهدف، أين ساهم قائد المنتخب الوطني في الانتصار العريض على ملعب “الإمارات” بفضل تسجيله هدفا رائعا عبر مخالفة مباشرة سكنت شباك حارس تشكيلة “المدفعجية”، تمكّن على إثرها المان سيتي من التقدم في النتيجة 2-1 بعدما كانت النتيجة متعادلة على إثر تمكن الفريق اللندني من التعديل عبر الفرنسي لاكازيت، بعدما تقدّم المان سيتي عبر افتتاح باب التسجيل عن طريق خيسوس، وتمكن الثنائي فودين ولابورت من توقيع الهدفين الثالث والرابع، وتمكن المكان سيتي من بلوغ دور المربع الذهبي وينتظر التعرف على منافسه عقب تأهل فريقبرينتفورد، في انتظار التعرف على المتأهلين الآخرين على إثر خوض لقاءين أمس جمعا ستوك سيتي وتوتنهام، إيفربتون ومانشستر يونايتد.

وشهدت القمة التي دارت بين المان سيتي وأرسنال عودة خريج نادي لوهافر الفرنسي إلى التشكيلة الأساسية بعدما أعاده المدرب الاسباني بيب غوارديولا إلى حساباته التكتيكية، أين قدم مباراة كبيرة ونال على إثرها جائزة رجل المقابلة على إثرها نيله تنقيط 8.6.

محرز: سهلنا الأمور في الشوط الثاني وتفاجأت لتمركز حارس أرسنال

عبّر محرز عن ارتياحه لتمكن ناديه من الفوز بقمة ارسنال والتأهل على حسابه إلى نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية، حيث أكد أنهم قدموا مباراة قوية وكانت بدايتهم في المستوى سمحت لهم بالإمساك بزمامها، أين أردف أنه رغم تعديل ارسنال للنتيجة إلا أنهم عادوا بقوة وكان الحظ بجانبه في تسديد المخالفة المباشرة قبل تسديل الهدف الثالث الذي سهل مهمتهم ما تبقى من أطوار المقابلة، وأشار محرز انه تفاجأ لتموقع حارس أرسنال خلال لقطة تسديد المخالفة خاصة وأنه كان قريبا من القائم لكنه لم يتحرك للتصدي للكرة.

عيشة ق.