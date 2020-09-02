محرز يجدد افتخاره بجزائريته ويرد ضمنيا على عوار

عبّر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، عن افتخاره الشديد في تمثيل ألوان المنتخب الوطني، وانتمائه إلى مسقط رأسه بمدينة بني سنوس بولاية تلمسان.

واستذكر رياض محرز، أيامه في منطقة بني سنوس، من خلال إعادة نشر فيديو له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”. وقال قائد الخضر في هذا الفيديو: “إن شاء الله سأجعلكم أكثر فخرا مع المنتخب الوطني، وعندما أقوم بمقابلات صحفية أذكر دائما بني سنون التي أنحذر منها، ينحذر منها والدي رحمة الله عليه”، وأضاف نجم مانشستر سيتي الانجليزي: “في كل سنة أزور منطقة بني سنوس، وسأعمل على إسعادكم دائما مع المنتخب الوطني”. وتأتي هذه الخرجة من رياض محرز، في وقت فضل فيه الفرانكو جزائري حسام عوار، تمثيل الديّكة، على حساب المنتخب الجزائري، واعتبر الكثيرون من المتتبعين أنّ ما قام به محرز رسالة مشفّرة لطلّ من يرفض الالتحاق إلى المنتخب الوطني.

ج.ن