محرز يتوعّد بورتو ويصر على صدارة مجموعة الشامبيونزليغ

توعّد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز نادي بورتو البرتغالي الذي سيكون المنافس المقبل لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي، عندما يلتقي الفريقان غدا لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من دور مجموعات رابطة ابطال أوروبا، والتي شهدت تأهل النادي الانجليزي إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية، حيث أوضح قائد التشكيلة الوطنية أنهم قاموا بطي صفحة الفوز العريض أمام برينلي لحساب الدوري الانجليزي، وسوف يشرعون في التفكير حاليا على اللقاء المقبل الذي ينتظرهم أمام منافسهم بورتو أين يستهدفون منه تحقيق الانتصار لا غير من أجل ضمان إنهاء دور المجموعات في المركز الأول للفوج الذي ينشطون في صفوفه، وبالتالي التأهل إلى الدور المقبل في المستوى وتفادي الوقوع أمام الأندية الأوروبية العملاقة، وشدد محرز أن لقاء بورتو لن يكون سهل المنال مثلما يعتقده البعض ويدركون أن المهمة سوف تكون صعبة وعليهم التركيز جيدا على ارضية الميدان من أجل بلوغ الهدف المنشود في موعد لقاء الغد.

وتألّق محرز بشكل لافت في المواجهة التي خاضها ناديه مانشستر سيتي أمام برينلي ضمن الدوري الانجليزي الممتاز، أين نجح في تسجيل “هاتريك” هو الثاني في مشواره الكروي ويعتبر اول لاعب عربي يتمكن من توقيع ثلاثة اهدف مع فريقين مختلفين بعدما سبق ان فعلها في ديسمبر 2015 رفقة ناديه السابق ليستر سيتي الانجليزي، جعله يحظى بلقب رجل المقابلة وينال تقييم بالعلامة الكاملة، وأصبح خريج نادي لوهفر الفرنسي ثاني لاعب إفريقي يوقع ثلاثية بقميص المان سيتي بعد لنجم الإيفواري يايا توري الذي سبق ان فعلها العام 2014 في شباك نادي فولهام.

ويواصل محرز في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في دوري “البريمرليغ” من خلال الأرقام التي يصنعها والتي جعلته يدخل التاريخ من أوسع الأبواب، حيث تتمثل الاحصائيات التي يملكها في انجلترا في مساهمته بتسجيل مجموع 102 هدف من خلال توقيع 61 هدفا ومنح 41 تمريرة حاسمة.

عيشة ق.