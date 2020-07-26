محرز يتنافس على جائزة أحسن لاعب في مانشستر سيتي

ج.نجيب

يتنافس اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على اللقب الفخري، أحسن كرويّ في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لِموسم 2019-2020.

ويتسابق الجناح الدولي الجزائري على هذه الجائزة الشرفية، رفقة زميلَيه: صانع الألعاب البلجيكي كيفين دو بروين، ومتوسط الميدان الإسباني دافيد سيلفا.

وتألّق رياض محرز هذا الموسم مع فريق “الأزرق السماوي”، حيث سجّل 12 هدفا و16 تمريرة حاسمة في كل المنافسات الرّسمية للأندية.

ويُمكن للجمهور الجزائري المشاركة في تعيين إسم الفائز، بِالتصويت الإلكتروني، في موقع فريق مانشستر سيتي.

كما يتموقع الجناح رياض محرز في الموسم الجاري ثالثا بِرصيد 9 تمريرات، ضمن لائحة أفضل مُوزّع في البطولة الإنجليزية، خلف زميله صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين، الذي يتصدّر الجدول بِرصيد 18 تمريرة، ثم صاحب المركز الثاني ترنت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، بِحصّة 12 تمريرة.