محرز فارس وبن سبعيني يتأهلون للدور ثمن النهائي

سوف يشهد الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا مشاركة ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين تمكنوا من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى هذا الدور رفقة أنديتهم بعد تجاوز عقبة دور المجموعات، وفي هذا الصدد نجح نادي بوريسيا مونشغلادباخ الألماني الذي يضم في صفوفه مدافع الخضر بن سبعيني في بلوغ هذا الدور من المنافسة الأوروبية خلال الجولة الأخيرة، ورغم الهزيمة التي تعرض لها أمام ريال مدريد على ملعب “سانتياغو برنابيو” إلا أنه استفاد من التعادل السلبي الذي انتهت عليه المباراة الثانية للجموعة الأولى التي جمعت فريقي أنتير ميلان وشاختار دونيستيك الأوكراني، واختتم الدور في الوصافة ليرافق النادي الملكي إلى الدور المقبل.

بدوره، التحق المدافع الأيسر محمد فارس وناديه لازيو روما الايطالي بالدور الموالي من المنافسة الأوروبية، وذلك رغم التعثر الذي سجلوه على ملعبهم أمام الضيف كلوب بروج البلجيكي بهدفين في كل شبكة، تمكن على إثرها من مرافقة متصدر مجموعته السادسة بوريسيا دورتموند الألماني، وتواصل ابتعاد فارس عن التشكيلة الأساسية وهو الذي اكتفى بالجلوس على دكة البدلاءطيلة اطوار اللقاء.

وعلى العكس من الثنائي السالف ذكره، فإن قائد التشكيلة الوطنية رياض محرز خاض مباراة شكلية رفقة ناديه مانشستر سيتي عندما استضاف أولمبيك مارسيليا على ملعب “الاتحاد”، وواصل على إثرها سلسلة المباريات المتتالية دون هزيمة في النسخة الحالية من دوري أبطال ّأوروبا، بعدما أطاح بالنادي الفرنسي بثلاثية نظيفة منح خلالها محرز تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الأول لزميله الاسباني فيران توريس.

عيشة ق.