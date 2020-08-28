محرز ضمن قائمة لاعبي مانشستر سيتي المعروضة للبيع مقابل ميسي

ج.ن

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الجمعة، عن تواجد اسم رياض محرز ضمن قائمة اللاعبين الذين ينوي مانشستر سيتي عرضهم على برشلونة في إطار صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويسعى السيتي إلى تقليص تكلفة الصفقة (700 مليون يورو) عبر عرض مجموعة من اللاعبين مقابل التعاقد مع ميسي، في حال تمسك إدارة النادي الكتالونية بقيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما.

وقالت الصحيفة إن القائمة المعروضة للبيع تضم النجم الجزائري رياض محرز والمهاجم البرتغالي بيرناردو سيلفا والبرازيلي غابرييل جيسوس، إضافة إلى المدافعيين إيريك غارسيا (الذي يريده برشلونة) وأنجيلين.

وكان خبراء قد نصحوا محرز حتى قبل الحديث عن انتقال ميسي إلى السيتي، بضرورة تغيير الأجواء الموسم المقبل، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية انجليزية، لاسيما بعد تهميشه في المواجهتين الحاسمتين من رابطة أبطال أوروبا أمام كل من ريال مدريد الاسباني وليون الفرنسي. ولم يحسم محرز بعد في مسألة بقاءه أو رحيله عن “السيتي”، في ظل خروجه من حسابات مدربه بيب غوارديولا في نهاية الموسم الأخير.