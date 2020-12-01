محرز ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

ج.ن

سجل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز حضوره في التشكیلة المثالیة للدوري الإنجلیزي في جولته العاشرة وذلك بعد الأداء الممیز الذي ظھر به في المباراة ضد” بیرنلي“ حیث سجل ثلاثیة .

ودخل اللاعب الدولي الجزائري مساء السبت، نادي اللاعبين الأفارقة الذين تمكّنوا من تسجيل وصناعة (تمريرة حاسمة) 100 هدف – على الأقل – في البطولة الإنجليزية.

وفاز مانشستر سيتي بِخماسية نظيفة على الزائر نادي بيرنلي، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الإنجليزية. وسجّل رياض محرز ثلاثة أهداف (الأوّل والثاني والخامس).

وبِتوقيعه الهدف الأوّل ضد بيرنلي، بات محرز يجمع في رصيده 59 هدفا و41 تمريرة حاسمة في البطولة الإنجليزية (بعد المباراة أصبح الرقم: 61 هدفا و41 تمريرة حاسمة).

ويلعب الجناح رياض محرز (29 سنة) في البطولة الإنجليزية للقسم الأوّل منذ صيف 2014، ذلك أن فترة ما بين جانفي وجوان من العام ذاته، خاضها مع فريق ليستر سيتي في الدرجة الثانية بِهذا البلد.