محرز خارج قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي

ج.ن

كشف الموقع الرسمي الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين للجوائز الفردية للموسم المنصرم، والتي غاب عنها النجم الجزائري رياض محرز، وكذلك اللاعب المصري محمد صلاح، وفتح موقع “البريميرليغ” باب التصويت لجوائز الموسم الأربعة، وهي جائزة أفضل لاعب بالموسم، وأفضل لاعب شاب بالموسم، وأفضل مدرب بالموسم، وأجمل هدف بالموسم، بينما حصد قائد ليفربول جوردان هيندرسون جائزة أفضل لاعب، ويمنح الدوري الإنجليزي جائزة أخرى لأفضل لاعب، ولكنها تعتمد على تصويت اللاعبين، بالإضافة لتصويت الجماهير التي ستعطي 10 بالمئة من الأصوات، وعادة ما تمنح جائزة أفضل لاعب بالموسم التابعة للبريميرليغ، للاعب الأكثر مهارة وتألقا خلال الموسم، على عكس جائزة الكتاب، التي تمنح عادة للاعب الأكثر تأثيرا في الفريق بطل الدوري، وأعلن الدوري عن المرشحين السبعة لأفضل لاعب هذا الموسم، وهم: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، والإنجليزيان جوردان هيندرسون وترينت ألكساندر أرنولد (ليفربول)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والإنجليزي داني إنغز (ساوثهامبتون)، والإنجليزي نيك بوب (بيرنلي)، والإنجليزي جايمي فاردي (ليستر سيتي)