محرز ثاني أحسن اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف

تواجد النجم الجزائري رياض محرز، في قائمة أحسن اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف، حيث جاء في المركز الثاني بعد الإيفواري ديدييه دروغبا.

ويملك مهاجم مانشستر سيتي رياض محرز، 39 أسيست في رصيده، قبله دروغبا الذي يتصدر القائمة برصيد 54 تمريرة في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل الطوغولي إيمانويل أديبايور المرتبة الثالثة برصيد 36 تمريرة، وبعده الإيفوارى يايا توريه، نجم مانشستر سيتي السابق في المركز الرابع برصيد 22 تمريرة حاسمة متساويا مع الجنوب أفريقى ستيفن بينار، يليهما الثنائي نوانكو كانو والسنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الحالي بـ29 أسيست، ثم يأتي النيجيرى ياكوبو ايجبيني في المركز الثامن بعدما صنع 26 هدفا بالبريميرليج، بالتساوي مع نجم ليفربول محمد صلاح