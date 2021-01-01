محرز بن ناصر وبن سبعيني بالتشكيلة المثالية الإفريقية

تواجد ثلاثي المنتخب الوطني رامي بن سبعيني، اسماعيل بن ناصر ورياض محرز ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية للعام 2020 التي وضعتها مجلّة “فرانس فوتيول” لأفضل لاعبي القارة السمراء لعام المنقضي، أين أشادت المجلة الفرنسية بمستويات اللاعب المحترف في صفوف نادي مونشغلادباخ الألماني والذي تطور بشكل ملحوظ في موسمه الثاني بالدوري الألماني، خاصة وأنه اضحى أحد العناصر الأساسية لمدربه ماركو روز.

من جانبه جاء اختيار بن ناصر بالنظر للوزن الذي أضحى عليه مع فريقه ميلان الايطالي خاصة وأنه أصبح يشكل ثنائي مع زميله الإيفواري كيسيي في وسط الميدان ولا يمكن للمدرب بيولي الاستغناء عنه نظرا للمكانة الكبيرة التي أضحى يملكها مع تشكيلة “الروسونيري”، وهو الذي يبتعد عن المنافسة خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، بينما يعتبر رياض محرز أحد كوادر التشكيلة الوطنية ولاعب مهم في حسابات مدربه بيب غوارديولا رفقة تشكيلة نادي مانشستر سيتي الانجليزي رغم فشله في إحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز لصالح الغريم ليفربول.

وكان بن سبعيني سجّل عودته إلى التدريبات مجددا رفقة ناديه الألماني بعد غياب طويل عن اجوائها، وذلك عقب تسجيل إصابته بوياء كورونا المستجد عقب العودة مع المنتخب الوطني من زيمبابوي، أين لعبوا شهر نوفمبر المنصرم التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا بالكاميرون، حيث تناقل عدد من أعضاء وفد المنتخب الوطني العدوى على غرار الثلاثي براهيمي، ماندي والحارس دوخة، إلى جانب الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، وغاب المدافع الايسر للتشكيلة الوطنية عن مجموع ست مباريات في الدوري الألماني وآخر ثلاث مقابلات في دوري ابطال أوروبا التي تأهل خلالها فريقه إلى الدور ثمن النهائي.

عيشة ق.