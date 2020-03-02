محجوب بدة يوجه اتهامات خطيرة لأويحي

توقع النطق بالأحكام اليوم

واصلت أمس الاثنين الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر أطوار المحاكمة المتعلقة بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لليوم الثاني على التوالي بالاستماع إلى أقوال وزير الصناعة السابق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباي ومعزوز احمد وفارس سلال نجل الوزير الأول السابق حيث رفضوا كل التهم الموجهة إليهم وتراجعوا عن الأقوال التي أدلوا بها للضبطية القضائية ومحكمة سيدي أمحمد .

واستهل قاضي الجلسة اليوم الثاني من أطوار هذه المحاكمة التي عرفت مشاحنات كلامية حادة بين هيئة الدفاع والنائب العام بمساءلة وزير الصناعة السابق محجوب بدة الذي رفض جملة وتفصيلا التهم الموجهة اليه مبرزا انه وجد الوزارة خلال تعينه في حكومة عبد المجيد تبون في صائفة 2017 في حالة كارثية كما كشف أنه تعرض لضغوطات من طرف مدير ديوان الرئاسة آنذاك أحمد أويحيى بعد إقالته 13 إطارا, كما نفى منحه اعتمادات لمركبي السيارات مشيرا إلى أن ملف المتعامل لعرباوي الذي يملك علامة كيا تم دراسته قبل تعينيه في منصبه .

كما رد على سؤال يتعلق بعدم التصريح ببعض ممتلكاته أنه ” سهى ” بعدما حاول إقناع هيئة المحكمة بأنه سعي إلى التغيير لذلك وجد نفسه كما قال.

معزوز

دفعت 39 مليار لحملة بوتفليقة

بدوره نفى المتعامل في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد أن يكون منح مبلغ 39مليارا لحملة الرئيس السابق من اجل الحصول على مزايا وتسهيلات في مشاريعه الاقتصادية مشيرا إلى أنه ابن عائلة تجارية شغلت في هذا المجال حتى قبل مجئ بوتفليقة إلى الحكم في 1999 وأضاف في نفس الإطار أنه كان أول رجل أعمال طالب استرداد أمواله من مديرية الحملة في اول أسبوع للحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري 2019 كما نفى نفس المتهم أن يكون المتهم فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق المتهم أيضا في هذه القضية شريكا له بل –كما قال– زبون في شركته

ونفى المتهم لعرباوي حسان من جهته تقديمه مبالغ مالية من أجل الحصول على امتيازات وتسهيلات من مصالح وزارة الصناعة خلال فترة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب مبرزا أنه يحوز على سجل تجاري في هذا المجال منذ 2013 ولدى سماعه من طرف القاضي، نفى كذلك فارس سلال كافة التهم الموجهة متسائلا في نفس الإطار عن أسباب اتهامه بالتحريض غير أنه اعترف انه كان يملك أسهم في شركة معزوز قبل أن يتنازل عنها

من جهته أبرز مدير البنك الوطني الجزائري السابق عبود عاشور ليس له أي علاقة في هذه القضية لا من بعيد ولا من قريب مشيرا إلى أن البنك منح قرضا للمتعامل لعرباوي بناء على ملف كامل وغير ناقص كما أكد في رده على أسئلة النيابة العامة أن الضمان الذي أخذ به البنك في هذا القرض هو العقار الذي تحوز عليه الشركة .

من جهتها نفت والي بومرادس سابقا نورية زرهوني كافة التهم الموجهة إليها مشيرة إلى أن محمد بايري تحصل على عقار بذات الولاية قبل تعينيها على رأس الولاية في جويلية 2017 مبرزة في نفس السياق أنها لم تقم بأي صفقة مخالفة للتشريع

وقد عرف أمس الأول من أطوار هذه المحاكمة الاستماع إلى أقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي حيث نفوا هم كذلك كافة التهم الموجهة إليهم فيما طالب سلال بإحضار الرئيس بوتفليقة كشاهد في القضية باعتباره المسؤول الأول السابق عن البلاد ومن المتوقع أن ينطق القاضي بالحكم في هذه القضية مساء اليوم.

عبد الغني زعلان

السعيد بوتفليقة هو من أخبرني بتعيني مديرا لحملة شقيقه

اعترف عبد الغني زعلان المدير السابق للحملة الإنتخابية للرئيس المخلوع عبد بوتفليقة أن شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة هو من اتصل به ونصبه مديرا لحملة شقيقه بعد أسبوعين من الحراك الشعبي خلفا لعبد المالك سلال

وكشف زعلان لهيئة المحكمة انه بعد الحراك الشعبي وبتاريخ 5 مارس كلف بادارة الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة بتكليف منه شخصيا لكن سعيد بوتفليقة هو الذي اتصل به قبل ذلك واخبره بمنصبه الجديد خلفا لعبد المالك سلال كما نفى فتح حساب مالية او الاتصال برجال الأعمال لتقديم الدعم المالي وقال زعلان أنه عمل كوال لمدة 11 سنة عبر مختلف مناطق الوطن وكان هدفه الحفاظ على سمعته و سمعة البلاد، وقال بأنه لم يشارك في التمويل الخفي لحملة بوتفليقة

باية عطار