محاولة توريط الجيش في أحداث تينزاواتين لعبة قذرة

* محمد بوضياف: إقحام الجيش أمر مخزي وله خلفيته

* محمد حديبي : لابد من إعادة تقييم مسار التنمية في المنطقة

أجمع مختصون بأن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، لها كامل الصلاحية في الترتيب والتنظيم من أجل حماية حدود الوطن من كل اعتداء عليها، مشيرين إلى أن محاولة البعض إقحام هذه المؤسسة في أحداث مثل ما جرى في منطقة تين زاواتين مع الحدود المالية، ينم عن إرادات سيئة تسعى إلى التشويش عليها ووضعها في مواجهة المواطنين، داعين في ذات السياق إلى ضرورة الإسراع في الاستجابة للمطالب الاجتماعية لسكان تلك المنطقة.

محمد بوضياف

محاولة البعض إقحام الجيش عن “إرادات سيئة”

شدد المحلل السياسي محمد بوضياف على أن السلطات المحلية مدعومة من المركزية مطالبة بالسرعة في الإستجابة لمطالب الساكنة في منطقة تين زاواتين مع الحدود المالية خاصة إذا تعلق الأمر بمادة أساسية كالماء ، تجنبا لأي ردود عنيفة، لافتا بأن ساكنة هذه المناطق الحدودية يعانون كثيرا منذ زمن ليس بالقصير ، قائلا :” أذكر هنا أن في برامج الدولة التي تعاقبت كان هناك حديث عن إنشاء مدن جديدة بمعايير محترمة لإنعاش هذه المناطق وتحصينها من التلاعبات التي يفرضها المهربون وفوضى التجارة، أو حتى أولئك الذين لهم حسابات أخرى تتعلق أمن الدولة استقرارها في هذه المناطق المعزولة ، مناطق الظل التي برمجها الرئيس في أولوياته:”.

واعتبر المحلل السياسي محمد بوضياف بأن محاولة البعض إقحام هذه المؤسسة في أحداث مثل ما جرى في منطقة تين زاواتين مع الحدود المالية، ينم عن إرادات سيئة تسعى إلى التشويش عليها ووضعها في مواجهة المواطنين، مشيرا :”

لا أظن أن أحداث تين زاوتين لها أثر على تركيز الجيش في متابعة الوضع الإقليمي ، ومحاولة إقحامه في مثل هذه الأحداث لا تنم إلا عن إرادات سيئة تسعى إلى التشويش عليه ووضعه في مواجهة المواطنين ، فالجيش له كامل المسؤولية في الترتيب لحماية الحدود من كل اعتداء على حرمة التراب وقداسته سواء من طرف المهربين ممن يضر بالاقتصاد الوطني، أو من طرف الجماعات المسلحة التي تتحرك عبر الحدود وتهدد أمن الدولة بتسريب كميات من الأسلحة من جراء الانفلات الذي تعرفه حدودنا الشرقية والجنوبية ن ويتصدى لها الجيش كل يوم كما دلت عليه بياناته .”.

وثمن محمد بوضياف بيان وزارة الدفاع حول أحداث منطقة تين زاواتين،لافتا بأن وزارة الدفاع الوطني من خلال مصالحها المختلفة تتابع الوضع بشكل دقيق ، ولها في ذلك إمكانيات معتبرة في الرصد والتحقيق ، وبيانها الاخير حول احداث تين زاوتين أشار بكل وضوح الى تورط بعض الأشخاص المعروفين بنشاطهم الاجرامي في التهريب ، وهم من كان وراء التحريض أحداث العنف ، وشكلت فورا لجنة تحقيق لمعالجة الأحداث ومواجهة التطورات ، لافتا بأن هذه المعاينة الإجراءات لاتعفي مسؤولية الحكومة في رسم سياسات رشيدة تحل مشكلات الساكنة في هذه المناطق وتوفير سبل العيش الكريم ومتطلبات الحياة الكريمة .

ولم يستبعد محمد بوضياف بأن أحداث تين زاوتين مرتبطة بحرب الدولة على لوبيات التهريب في الجنوب، قائلا :” يمكن استبعاد أي فرضية، في مثل هذه الأوضاع ، حيث التحرش باستقرار الدولة لا ، و سواء تعلق الأمر باحتجاج مطلبي يرفعه المواطنون لتلبية حاجياتهم الأساسية ، وقد عبر البيان الصادر عن المجتمع المدني واعيان تين زاوتين عن ذلك، أو تعلق بمحاولة لاستغلال الاحتقان الشعبي وتطويره إلى مشادات تقحم الجيش ومصالح الأمن :”.

و بخصوص البدائل المتاحة لترسيم تجارة على الحدود المالية برقابة من الدولة واستفادة من جمركتها، قال المتحدث :” البدائل كما ذكرنا هي إقامة مدن حدودية عصرية تتوفر على كل متطلبات الحياة الكريمة ، ويمكن عبرها مراقبة الحياة الإقتصادية ، الاجتماعية وحتى الأمنية في إطار من الشفافية والقانون ، وتكون مصدرا لبعث برامج للتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق السلم والأمن ، لقد سجل الجنوب تأخرا فادحا وملحوظا في اللحاق بوتيرة التنمية الوطنية ولولا حكمة اهلنا في الجنوب وصبرهم لكان مصدرا للقلاقل والاضطرابات ، ولم يعد الوقت اليوم يسمح ونحن نعيش وضعا مهتزا في جوارنا وتهديدات صريحة تتحرش بوحدتنا الترابية والمجتمعية ، وعلى الرئيس أخذ المسالة محمل الجد والتنسيق مع أعيان وشيوخ المنطقة للتباحث في حل المشكلات المتفاقمة وصرف ميزانيات تتلاءم والتأخر الذي عرفته .”

محمد حديبي

لابد من إعادة تقييم مسار التنمية وفق ظروف أهل المنطقة

إعتبر القيادي السابق في حركة النهضة محمد حديبي بأن أحداث تين زاواتين غير بريئة التوقيت، متهما أطراف بمحاولة التشويش في تشويه الجيش وجيه للمستنقع السياسي وإحداث فتنة بين الجيش وشعبه والتي فشل في إشعالها طيلة 53جمعة وكان الشعار جيش شعب خاوة خاوة.

طالب محمد حديبي في تصريح خص به جريدة الوسط بضرورة إعادة تقييم مسار التنمية وفق ظروف ومتطلبات أهل المنطقة، لافتا بأن الساكنة هناك عانو من التهميش من قبل السلطات المحلية واللامركزية ، أين شددد على ضرورة فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين الذين كانو سبب في تدهور الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطن.

و أضاف المتحدث :” لابد من الدولة إعادة النظر في المنطقة جذريا، سواء في أساليب التسير أو في حركة التنقلات الفردية، أو في أساليب التسير أو في حركة التنقلات الفردية، أو في تنقلات التجارية والمبادلات، يجب التفكير كيف يمكن تسهيل التجارة البينية ، وفق تيسيرمن القوانين تحتفظ لدولة بحقوقها المعهودة عن طريق الجمركية لكن من خلال ترسيم الأنشطة ووضع آليات للتجارة والتبادل مع الطرف المالي ووضع اتفاقيات تحدد مصالح كل جهة:”.

و أكد القيادي محمد حديبي أن الجيش مساره وعقيدته مع المواطن واضحة و الذي حافظ على حرمة الدم الجزائري الذي اعتبرته المؤسسة للعسكرية خط أحمر فكيف يتهم بالجيش أنه يطلق رصاص على محتجين وهو يعلم ظروف معاناتهم ومايعيشونهم، لافتا بأت هناك طرف آخر له مصلحة في تشويه الجيش وجيه المستنقع السياسي وإحداث فتنة بين الجيش وشعبه والتي فشلت في إشعالها طيلة 53جمعة وكان الشعار جيش شعب خاوة خاوة .

وقال المتحدث :” أخطر منطقة حساسة في الجنوب الجزائري على الحدود المالية هي منطقة تين زواتين قاعدة أسباب اجتماعية وسياسية وجغرافية، فهي منطقة قبلية لها امتدادات من الجانب المالي والتصاهر بحكم منطقة واحدة القبائل الموجودة كما أنها تقع بمحادات من الجانب المالي منطقة جغرافية جبلية وصخرية تنشط فيها جماعات المسلحة المتمردة بمنطقة اكدال المالية مما جعلها منطقة عبور لنشاط مختلف التجارة الممنوعات بين البلدين وقد تمتد من ليبيا وتشاد واستغلال أراضي الجزائرية، هذا الوضع المتشابك أمنيا جعلها منطقة غير مستقرة اجتماعيا زاد اثر عليها غياب التنمية والتشغيل وتحسين ظروف الحياة للمواطن مما أدى إلى هذا الانفجار خصوصا في قضية المياه التي انتظرها المواطن مند ستة 2013 والمشاريع لم ترى النور:”

تحالف استخباراتي مع مهربي المخدرات

ولفت المتحدث بأن هناك جهات ركبت الموجة والتي تزامنت مع تكثيف غلق الحدود من قبل قوات الجيش الوطني والأمن مما يق الخناق على تجار السلاح والممنوعات حتى تجار البشر وهو ما أدى إلى دفع للانفجار.

وأبرز المتحدث :” غرفة عمليات استخباراتية مشتركة في ليبيا من عدة دول ، شكلو قواعد عسكرية وأمنية لتدريب مرتزقة وارهابين تحت الطلب لزعزعة استقرار دول الجوار وأكيد المقصد هو الجزائر، ونشر الجريمة الدولية وتشكيل شبكات إرهابية عابرة للبلدان وضرب استقرارها والاتجار في الممنوعات لتمويل أنشطتها واستغلال الفاقة والحاجة لأبناء الجنوب لتجنيد الناقمين من الوضع الاجتماعي وتظهر المعيشة، هذا الوضع مع طول الحدود وشساعتها يتطلب من الجيش الوطني الرقصة الدائمة والجهوزية القتالية في حالة استعداد يتطلب مزيد من الدعم المادي واللوجستكي والمعنوية والبشري، و يجب أن تتكاثف كل الجهود للتحسيس بخطورة المرحلة “

و في سياق متصل ، قال حديبي بأن ” هناك أطراف دولية لها مخططات عميقة تعمل على تفجير الوضع في منطقة حساسة محادية لمنطقة اشتعال الحرب في مالي وحرب القبائل مع الحكومة المالية ودخول الإرهاب على الخط ودخول جماعات مسلحة التجاره في التهريب، كل هذا يواجهه الجيش الوطني لوحده ويقف في وجه المخطاطات، الراعي الدولي لحرب ليبيا ومالي وجد نفسه أمام ضربات موجعة في إفشال مخططاته في الجزائر ودول الجوار وايقن أن السبب هو تماسك المؤسسة العسكرية الجزائرية لدذك يسعى لضربها وإشعال الفتنة الشعب اتجاها:”

من إعداد: إيمان لواس