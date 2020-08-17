محاولة انتحار موظف بكناص ورقلة

أقدم أمس موظف بالوكالة الولائية للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بورقلة ، على محاولة انتحار من داخل مكتبه بالطابق الثاني ، عندما عمدا إلى تكسير زجاج نافذة المكتب في محاولة لرمي نفسه قبل أن تفشل خطوته عندما تدخل بعض زملائه الذين منعوا الكارثة.

غير أن المعني تعرض إلى جروح خطيرة على مستوى يديه ، أين تعرض لنزيف حاد تطلب تدخل طب العمل من أجل إسعافه ، إلا أن الحالة الحرجة له استدعت نقله على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف بورقلة ، حيث تم إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة .

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الموظف المذكور الذي يعمل في مصلحة الأخطار الكبرى تعرض لضغوط لم يتحملها مما اضطره إلى الإقدام على محاولة الانتحار التي باءت بالفشل ، في الوقت الذي لم تتسرب فيه اي تفاصيل إضافية حول هذه الواقعة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المرفق المذكورة .

وذكرت مصادر متابعة لحالة الموظف في العقد الخامس ، أن حالته الصحية مستقرة بعد ما تم إسعافه على مستوى العناية الطبية المركزة بالمستشفى المركزي لولاية ورقلة محمد بوضياف.

جدير بالذكر أن المعني معروف بالكفاءة المهنية وأخلاقه الطيبة ولا يعني من أي أمراض ، فيما باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

أحمد بالحاج