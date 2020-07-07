خسر 30 كلغ من وزنه وحالته الصحية حرجة

محامية فهد حلفاية تطالب بنقله الى مستشفى خارج السجن

كشفت المحامية نعيمة فرحي، المكلفة بالدفاع عن المدير الرياضي السابق لوفاق سطيف فهد حلفاية، والمتواجد حاليا قيد الحبس المؤقت سجن الحراش، بتهمة التلاعب في نتائج المباريات وخرق القانون واللوائح رفقة المناجير المعتمد لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم نسيم سعداوي، حيث أكدت المحامية أن المسير السابق لـ “الفوارة” يعيش وضعا صحيا مزريا منذ دخوله السجن. وحسب المحامية فقد خسر حلفاية 30 كغ من وزنه منذ دخوله السجن، وهو في وضع صحي حرج بالعيادة الخاصة بسجن الحراش، كما کشفت أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب من أجل نقل حلفاية إلى مستشفی خارج المؤسسة العقابية، وهذا لكونه يتطلب عناية مشددة وكذلك الإفراج المؤقت عنه ومتابعته في قضية التسريب الصوتي دون الحاجة لحبسه.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أمر بإيداع فهد حلفاية و نسيم سعداوي الحبس المؤقت في قضية التسجيل الصوتي المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي حول الترتيب المزعوم لنتائج ثلاث مباريات، ووجهت لسعداوي تهم المساس بحرية الأشخاص، والتشهير و تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص، بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد أكد في وقت سابق بأن الخبرة العلمية أثبتت بأن التسجيل الصوتي بين فهد حلفاية و نسيم سعداوي صحيح، موضحا أن العقوبة التي ينص عليها قانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية و تطويرها تتراوح بين سنتين و 10 سنوات سجن، وقامت العدالة باستدعاء مختلف الأطراف ذات الصلة بالقضية عقب الشكوى التي أودعتها وزارة الشباب والرياضة ضد مجهول.

ج.ن