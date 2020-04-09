محاكمة حداد يوم 13 أفريل

– يقف رجل الأعمال أحد أبرز أثرياء الجزائر سابقا، علي حداد، يوم 13 أفريل المقبل، أمام محكمة سيدي امحمد، مجددا، وهذه المرة في قضية الصفقات العمومية، التي تحصل عليها بطرق “غير شرعية” في قطاع الأشغال العمومية، والتي تجاوز عددها 275 صفقة.

علي حداد، الذي حُكم عليه في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي تم إسقاطها، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، ويتواجد بالسجن منذ شهر جوان 2019، وعوقب في البداية بـ 6 أشهر حبسا نافذا على تزوير جواز سفر، سيمثل مجددا في القضية الأكثر تعقيدا والتي تضمن فيها قرار الإحالة 750 صفحة، والمتمثلة في حصوله على صفقات عمومية ومشاريع ضخمة لتشييد بنى تحتية استراتيجية في الدولة، على غرار الطريق السيار وغيرها من المشاريع التي كلفت الخزينة العمومية أموالا باهظة، في مشاريع أعيد إنجازها لأزيد من مرتين بسبب الغش في الإنجاز.