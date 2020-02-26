محاكمة أويحيى وسلال وحداد متابعة مباشرة اليوم

يفتح مجلس قضاء العاصمة اليوم ملف الفساد المتعلق بمصانع تركيب السيارات الذي يتابع فيه الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بالإضافة إلى وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب، بعد تأجيل الجلسة منذ أسبوعين.

وسيتم محاكمة رجل الأعمال علي حداد وكذلك صاحب مجمع معزوز أحمد معزوز وصاحب مجمع ايفال بايري ورجل الاعمال عرباوي حسان في نفس القضية بعد أن وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، بالاضافة إلى تهمة التمويل الخفي للاحزاب السياسية.