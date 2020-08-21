“محاربو الصحراء” أفضل منتخب إفريقي في القرن الـ21

ج.ن

أسفر سبر أراء أجرته الاتحادية الإفريقية لكرة القدم على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عن تتويج أشبال بلماضي الفائزين بكأس أمم إفريقيا 2019 كأفضل منتخب إفريقي في القرن الـ 21.

وتفوق “الخضر” في التصويت النهائي على منتخب الكاميرون بين سنتي 2000 و2002 المتوج بكأسين إفريقيتين متتاليتين، حسب ما أعلنت “الكاف”، اليوم الخميس.

ورشحت الاتحادية الإفريقية لهذه الجائزة كل من المنتخب الوطني سنة 2019، منتخب الكاميرون (2000-2002)، منتحب مصر (2006-2010)، منتحب كوت ديفوار (2015)، منتخب نيجيريا (2013)، منتخب تونس (2004)، منتخب زامبيا (2012) ومنتخب الكاميرون (2017).

ولعب “الخضر” في سنة 2019 ، تحت قيادة جمال بلماضي إلى حد الآن 20 مباراة، حققوا فيها 14 انتصارا وخمسة تعادلات وهزيمة وحيدة فقط، ولعبوا 13 مباراة رسمية فازوا بتسعة منها وتعادلوا في ثلاث وخسروا واحدة فقط، مقابل 7 وديات، فازوا بأربع منها وتعادلوا في ثلاث، وسجل خط الهجوم في كل المباريات 37 هدفا بينما لم يتلق خط الدفاع سوى 11 هدفا فقط.

وقبل انطلاق سلسلة المباريات التي لم يخسر فيها المنتخب الوطني، كان بلماضي قد قاده في مباراتين قبلها، إذ تعادل في غامبيا أمام المنتخب المحلي في أول مباراة له 1/1، وفاز على البنين بالجزائر بثنائية نظيفة قبل أن ينهزم أمام ذات المنافس 1/0 خارج قواعده.