محادثة هاتفية بين الوزير الأول و نظيره الصيني

– تحادث الوزير الأول،عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، هاتفيا مع لي كيكيانغ، الوزير الأول لجمهورية الصين الشعبية حسب بيان للوزارة الاولى .

و قد كانت هذه المكالمة الهاتفية الثانية، التي تلت تلك التي أجراها الوزيران الأولان في 31 مارس 2020، فرصة للتباحث حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط الجزائر و الصين.

و فضلا عن الارتياح الذي أعرب عنه الطرفان بشأن مستوى التعاون الثنائي واستعداد البلدين لتعزيزه، تطرق الوزيران الأولان إلى جميع المسائل المتعلقة بتنسيق جهود البلدين في مكافحة وباء كوفيد- 19.

كما أكد الوزيران الأولان، مجددًا، الالتزام الراسخ للبلدين بمواصلة المشاورات الثنائية من أجل تنفيذ مشاريع و برامج التعاون المتفق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجزائرية- الصينية