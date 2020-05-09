مجهودات نوعية لمواجهة جائحة “الكورونا “

م.مرواني

منذ تسجيل الحالات الأولى لفيروس “الكورونا ” وضع أمن ولاية مستغانم برنامج عمل مكثف للتحسيس والتعبئة الشاملة ومن أهم الأنشطة الميدانية التي تم تجسيدها في إطار مواجهة جائحة “الكورونا ” المشاركة في عملية إزالة المحلات الموسمية الموجودة بسوق “عين الصفراء ” وهي العملية التي ساهمت في إنجاح مجهودات أخرى للسلطات المحلية بالولاية في مكافحة “الوباء المستجد ” كما استحدث أمن ولاية مستغانم تبعا لتوجيهات رئيس امن الولاية على برنامجا مكثفا للخرجات والدوريات الليلية لمراقبة مدى الالتزام الجماعي للمواطنين ب”الحجر الصحي ” ويبدو أن النشاطات الجوارية والميدانية التي يقوم بها أمن ولاية مستغانم تهدف إلى توسيع تواجد أعوان الشرطة في الظرف الحالي الصعب وتأطير النظام العام تبعا لحساسية الظرف وخطورته التي تفرض تحديات خاصة مع تسجيل بعض الولايات لحالات جديدة ويراهن امن ولاية مستغانم على دعم نشاط مختلف وحداته بمركز الولاية وبباقي الدوائر في إطار إستراتجية عمل أمنية جوارية ترتكز على توظيف وسائل الاتصال والإعلام الأكثر استقطابا للمواطنين ولمختلف الفاعلين في الشأن المحلي .

حصة إذاعية بعنوان ” أمنكم رسالتنا “

في عمل تشاركي هادف بين إذاعة مستغانم الجهوية وأمن ولاية مستغانم تبث حصة إذاعية تحمل تسمية “أمنكم رسالتنا ” وقد كيفت الحصة الإذاعية منذ فترة مواضيع الحصص لتساير الوضع الراهن بتعقيدات فيما يخص مواجهة فيروس “الكورونا ” إذ تم برمجة حصص إذاعية شارك فيها باحثون وأطباء وإعلاميون تناولت مواضيع “اتصال الأزمات ” و”خطاب الكراهية ” و”مجهودات القطاعات في مواجهة الوباء الفتاك ” وتبث صفحة امن ولاية مستغانم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحصص الإذاعية التي تلقى تفاعلا واسعا من قبل المتابعين والفاعلين في العمل الجمعوي وتهدف الشراكة الإعلامية التي أسس لها أمن ولاية مستغانم مع الصحافة المحلية إلى تعزيز ثقافة الاتصال المؤسساتي بين قطاع أمني هام في حياة المواطنين ودوره في الحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة هام وبين إعلام جواري ينتسب إليه بولاية مستغانم إعلاميون وصحفيون متابعون لنشاط مختلف وحدات ومصالح أمن ولاية مستغانم هذا وثمن العديد من الأكاديميين والإعلاميين الفضاء الإذاعي المفتوح عبر أثير إذاعة مستغانم الذي يعزز الثقافة الأمنية لدى المواطنين عبر حصص إذاعية تناولت ظاهرة إرهاب الطرقات قبل جائحة “الكورونا ” وحصص إذاعية أخرى تعالج مواضيع ذات صلة بنشاط امن الولاية وباقي القطاعات التي ترافق امن الولاية ضمن اتفاقيات شراكة

مرافقة مجهود الطواقم الطبية

هذا وفي مبادرات جوارية نظم أمن ولاية مستغانم عدد من الزيارات لمرافق ومراكز صحية لدعم نشاط مختلف الطواقم الطبية التي سخرت جهدها لعلاج المصابين بفيروس “الكورونا ” في وضع تستقر فيه مستغانم إذ لم يتم تسجيل أي حالات جديدة منذ أيام وقد استحسن العديد من الأطباء والمواطنون هذه البادرة التي تهدف إلى مرافقة جهد إطارات طبية تناضل من أجل خدمة وحماية المواطنين والتكفل بعلاج المصابين في ظرف صعب وشارك أيضا أعوان الشرطة في حملات للتبرع بالدم وأنشطة جمعوية رافقت من خلالها خلية امن الاتصال والعلاقات العامة نشاطات جمعوية راقية تم من خلالها التكفل بالعائلات المحتاجة التي تضررت من جائحة “الكورونا ” ويواصل أمن ولاية مستغانم المشاركة في مختلف الأنشطة التي يدع إليها من قبل منابر جمعوية ومؤسسات فاعلة منها مديرية الشباب والرياضة والنشاط الاجتماعي والتجارة والصحة

التوعية الجوارية برؤية أمنية …

هذا وتتواجد مصالح أمن ولاية مستغانم عبر أعوان الشرطة عبر مختلف مناطق الولاية لحماية مختلف نقاط النشاط المرخص لها قبل حلول موعد “الحجر الصحي ” ويتابع الأعوان المكلفون بمهام المراقبة الميدانية لحركة المرور خاصة مع تجميد حركة النقل العمومي والخاص تبعا للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية المواطنين ومواجهة انتشار الوباء الفتاك وتقوم أيضا دوريات أمنية بتحسيس المواطنين بشكل منتظم بضرورة التزام الحجر الصحي الذي أثمر نتائج هامة منذ تطبيقه لولا بعض التجاوزات الأخيرة التي سجلت بعد الترخيص بممارسة أنشطة تجارية ويراهن امن ولاية مستغانم على تفاعل المواطنين مع منصات التواصل الموضوعة في خدمة المواطنين لتبليغ عن أي تجاوزات مع الظرف الحالي الخطير الذي يتطلب نشر ثقافة اليقظة والحيطة لمواجهة جائحة “الكورونا ” الوباء المستجد الذي لا يمكن مواجهة انتشاره إلا بالالتزام بالحجر الصحي كما يؤكد هذا الأطباء المتخصصون .

المجتمع المدني يثمن المبادرات التضامنية للأمن الولائي

هذا واعتبرت العديد من الفعاليات الجمعوية بولاية مستغانم أن المجهودات التي تقوم بها مصالح امن الولاية سواء في مجال التغطية الأمنية خلال أيام شهر رمضان والتي أبانت عن نتائج ملموسة في التقليل من معدلات الإجرام وتكريس الحس الأمني لدى المواطنين قد ساهمت هذه المجهودات في تكريس نوع جديد من العمل الأمني الجواري ذو الطابع الاجتماعي إذ تجمع بين أمن مستغانم وجمعيات لجان الأحياء والمجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية عدد من الأنشطة التطوعية والجمعوية والتي تهدف إلى تحسيس المواطن وغرس ثقافة المسؤولية والحس المدني لديه وقد اعتبر المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية سابقا تاقي الحاج أن الشراكة التي تجمع الحركة الكشفية مع أمن مستغانم قد اتسعت لتطال العديد من المجالات فيما نوه رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بلقاسم بلبشير بالشراكة التي تجمع الجهاز بالأسرة الإعلامية والجمعوية معتبرا أن المجهودات التي تبذل في مواجهة وباء “الكورونا ” تبقى نوعية في العديد من القطاعات الهامة من بينها مجهودات الجيش الوطني الشعبي الهامة والأمن الوطني والحماية المدنية إذ تسخر هذه القطاعات الأمنية إمكانياتها البشرية والوسائل لتأطير الأزمة بمختلف أبعادها .