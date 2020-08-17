مجمع “فوتبول سيتي” يرغب في الاستثمار في وفاق سطيف

ج.ن

يرغب مسؤولو مجمع “فوتبول سيتي”، الذي كان وراء صفقة تحويل اللاعب الشاب إسحاق بوصوف إلى فريق كورتري البلجيكي، في القيام باستثمارات ضخمة في وفاق سطيف خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت مصادر موثوقة أن المجمع رصد ميزانية تناهز 5 ملايين أورو لاستثمارها في مشاريع متعلقة بالفريق، ولا تمانع إدارة الوفاق في الانضمام إلى المجمع ” خلال الفترة المقبلة، غير أن الإشكال الوحيد يتمثل في ضرورة فتح رأس مال الشركة التجارية أولا، ثم النظر في إمكانية السماح باستثمار المجمع الفرنسي في الفريق، بالنظر للقوانين السارية في هذا المجال.