مجمع “تونيك” العمومي للورق يواجه شبح الإفلاس والغلق الوشيك !

شن عمال مجمع “تونيك” العمومي الرائد في صناعة ورق التعليب، إضرابا عن العمل، احتجاجا على الوضعية المالية التي يعيشها المجمع والتي حالت دون تسوية أجورهم منذ أزيد من أربعة أشهر.

المجمع الكائن بمنطقة بوسماعيل في ولاية تيبازة، أوقف عماله النشاط بعد انتهاء المهلة التي منحوها للإدارة لتسديد أجورهم، بعد اللقاء الذي جمعهم بالمدير بتاريخ 2 فيفري الجاري، بحضور والي تيبازة ومفتش العمال النقابي، فضلا عن التذبذب في تموين المصنع بالمواد الأولية للنشاط.

وصرح المدير العام للمجمع، في ذلك الاجتماع، أن الوضع الذي تعيشه المؤسسة غير مرضي، وأن الإدارة عاجزة عن تسديد الأجور المتأخرة حاليا، لأن عجلة الإنتاج عاجزة عن تحقيق مداخيل تغطي متطلبات المؤسسة من نفقات الأجور وغيرها، مبرزا أن هذا الوضع لا يشرف المؤسسة ولا الاقتصاد الوطني وأن المؤسسة مهددة بالنهيار في حال عدم توفر رأسمال متداول لتدارك الوضع قبل أن يصبح غير قابل للاستدراك.