مجلس قضاء تيبازة يدين ” مدام مايا ” ب 12 سنة سجن

أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيبازة حكم إدانة نشناش زوليخة المدعوة السيدة مايا، المتابعة في قضايا فساد ب 12 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار جزائري مع مصادرة أملاكها.

أما والي ولاية شلف الاسبق محمد الغازي المتورط ايضا في هذه القضية فقد أدانته المحكمة ب 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

كما سلطت المحكمة على والي وهران الأسبق عبد الغني زعلان و المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغني هامل حكم ب 8 سنوات و 10 سنوات نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.