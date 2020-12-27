مجلس قضاء العاصمة يمنع عارف مشاكرة من ممارسة الاعلام لمدة سنتين كعقوبة تكميلية

قضت الغرفة الجزائية لاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الأحد بتأييد الحكم المستأنف في حق الناشط الاعلامي عارف مشاكرة مع إضافة عقوبة تكميلية تمنعه من حق ممارسة نشاطه الإعلامي لمدة سنة تسري من تاريخ تنفيذ العقوبة في حق المتهم وكذا مدير قناة ترو نيوز التي تبث على الواب

وكانت محكمة الجنح بير مراد رايس قد ادانت عارف مشاكرة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها بـ50 ألف دينار،شهر نوفمبر المنصرم والذي كان قد أودع الحبس المؤقت بموجب أمر أصدره قاضي التحقيق بذات المحكمة عن تهم القذف وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية في منشورات راح ضحيتها مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية حاليا عبد اللطيف بلقايم، اثر منشور عرضه المتهم مشاكرة على صفحته الخاصة فايسبوك وكانت النيابة العامة قد التمست توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم خلال استئنافه الحكم ومثوله للمحاكمة مجددا بمجلس قضاء العاصمة.

محمد بن ترار