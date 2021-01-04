مجلس قضاء العاصمة يؤجل ملف طحكوت و23 متهما الى 03 فبراير المقبل بطلب من الدفاع

اجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة اليوم النظر في ملف الاستناف المتعلق بقضية الفساد المتورط فيها رجل الاعمال محي الدين طحكوت رفقة23 متهما غير موقوف إلى تاريخ 3 فيفري المقبل،بطلب من هيئة الدفاع من اجل الاطلاع على الملف الضخم الذي سبق لمحكمة الرويبة ان عالجته وسلطت عقوبات في حق المتهمين في مقدمتها أدانة كل من رجل الاعمال محي الدين طحكوت والرئيس المدير العام السابق لشركة سوناكوم شهبوب مختار بـ6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية و عامين حبسا نافذا في حق رئيس وحدة الحميز، عن تهمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة لاقتناء 150 حافلة وكميات هامة من قطع الغيار لاستغلالها في نقل الطلبة .

ويتابع محي الدين طحكوت بجنحة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية الذي كانت ضحيته المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات بالرويبة والتي تكبدت خسائر طائلة قدرت بـ1مليار سنتيم و224 مليار سنتيم في إطار تعاملها مع مؤسسة طحكوت ، في قضية تعود إلى 10 سنوات خلت أي في الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2003، أين دخل رجل الأعمال طحكوت في مفاوضات مع مؤسسة سوناكوم

وأبرم محي الدين طحكوت عدة عقود شراكة معها، ليصبح بعدها زبونا امتيازيا لها وذلك بعد اقتنائه ل150 حافلة استعملت لنقل الطلبة. وهي الحافلات التي استفاذ خلالها بتخفيض 24 بالمائة عمن ثمنها الحقيقي ، كما إبرام عدة عقود من سنة 2003 إلى غاية 2006، كما قام طحكوت بعدها باقتناء عدة منتجات على غرار قطع الغيار والمحركات.وكذا الحافلات مقابل امتيازات منحت له ، كما استفاذ من من قطع غيار بحكم أن طحكوت يعد زبونا امتيازيا، حيث منحت له حسب الخبرة المنجز 350 حافلة بقيمة 5 ملايين للوحدة ، في حين استفاد مجانا من قطع غيار خارج الضمان وقطع أرضية بكل من المنطقة الصناعية بالرويبة والرغاية وهي الوقائع أنكرها محي الدين طحكوت جملة وتفصيلا خلال استجوابه من قبل القاضي بمحكمة الرويبة، رغم الدلائل الموجودة في الملف والموثقة ، هذا وقد تبين ان طحكوت قد استغل شركة سوناكوم في اقتناء حافلات بمبالغ هيد وكقروض واستغلها في صفقة نقل الطلبة ، وهي الصفقة التي توبع من أجلها ، حيث كان من حق شركة سوناكوم ان تستغل حافلاتها وتسفيذ من الصفقة كمؤسسة عمومية امتيازيه .

محمد بن ترار