مجلس قضاء العاصمة.. استئناف محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات

يستأنف مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي محاكمة وزراء ومسؤولين سابقين من النظام السابق إلى جانب رجال أعمال في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة.

من المقرر أن يجيب كل من رجلي الأعمال الموقوفين، على حداد وصاحب مجمع ايفال، محمد بايري على أسئلة القاضي بالغرفة الجزائية الرابعة، بخصوص التهم المنسوبة إليهما.

من جهته استكمل رئيس الجلسة أمس الإثنين استجواب 11 متهما من أصل 25 متهما محل متابعة في قضية الحال.

وألتمست الجلسة إنكار المتهمين بشدة وقائع الفساد المنسوبة إليهم ، وعلى رأسهم الوزيرين السابقين، عبد الغني زعلان وبدة محجوب ملتمسين تبرئة ذمتهم منها.