مجلس قضاء الجزائر يؤجل استئناف قضية النائب طليبة ليوم 29 نوفمبر

اجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الاحد جلسة الاستئناف في قضية البرلماني السابق عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة الى تاريخ 29 نوفمبر القادم .

وقد ادين النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني المقرب من حاشية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من قبل محكمة سيدي امحمد بثماني سنوات حبسا نافذة و ثمانية ملايين دج غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

وجاء طلب التأجيل استئناف هذه القضية بطلب من فريق دفاع المتهمين للاطلاع أكثر على الملف الذي تورط فيه الوزير السابق والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ونجليه اسكندر والوافي الذي ادانته محكمة سيدي امحمد غيابيا في هذه القضية بالسجن لمدة 20 سنة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم اضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة كما قضت ذات المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 الف دج بنفس التهم اضافة إلى استغلال النفوذ خلال توليه مسؤولية دراسة الترشيحات في حزب جبهة التحرير الوطني تحسبا للانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2017 .