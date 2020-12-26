مجلس قضاء الجزائر يؤجل إعادة فتح قضية تركيب السيارات ليوم 9 جانفي

قررت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة السبت تأجيل إعادة فتح قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة وفي مقدمتهم الوزيران الاولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وعشرات من وزرائهما الى تاريخ 9 جانفي وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهمين التي تراهن على اسقاط تهم التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وعند انطلاق المحاكمة طلبت هيئة دفاع بعض المتهمين بتاجيل جلسة محاكمة هذا الملف الذي يثير اهتمام الرأي العام الوطني والدولي ويبرز وجه من وجوه فساد نظام الحكم السابق نظرا لارتباط بعض المتهمين في قضية الابنة المزيفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعروفة إعلاميا باسم مايا بمجلس قضاء تيبازة على غرار وزير النقل سابقا ومدير حملة الرئيس بوتفليقة عبد الغاني زعلان .

وقد برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة هذه القضية التي فصل فيها المجلس في شهر مارس الفارط بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المجلس التي تقدم به غالبية المتهمين في مقدمتهم احمد اويحيى عبد المالك سلال يوسف يوسفي ومحجوب بدة للإشارة فان مجلس قضاء الجزائر كان قد ادان في هذه القضية وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ب20 سنة سجنا مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه و أحمد اويحيى ب15 سنة سجنا نافذة و12 سنة لسلال مع حجز كل ممتلكاتهما وأرصدتهما البنكية كما تم ادانة وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي ب 5 سنوات سجنا نافذة وادين في هذه القضية رجال الأعمال المتورطين واطارات وزارة الصناعة ونجل الوزير الأول السابق فارس سلال وكذا أمين مال حملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة المرحوم شايد بوعلام بأحكام تترواح بين 3 و5 سنوات سجنا نافذة فيما استفاد عبد الغاني زعلان والمدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني من حكم البراءة.

قد كبدت الملف الذي أضر بصورة الاسثتمار بالجزائر الخزينة العمومية خسائر ب اكثر من 244 مليار دينار .