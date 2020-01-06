مجلس النواب الأمريكي يصوت هذا الأسبوع على الحد من تحركات ترامب ضد إيران

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنّ المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار، يهدف للحد من تحركات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب العسكرية اتجاه إيران.

وأضافت “سيعيد القرار التأكيد على مسؤوليات الكونغرس الإشراقية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يوما ما لم يتخذ الكونجرس إجراء آخر”.