مجلس المحاسبة يكشف.. عدد التلاميذ يفوق بكثير عدد الأساتذة

فضح مجلس المحاسبة سوء تسيير قطاع التربية ما تعلق بالجانب البيداغوجي للسنتين الدراسيتين 2016-2017 و2017-2018.

حيث بلغ العدد الإجمالي للأساتذة خلال السنة الدراسية 2017-2020 ما مجموعه 471 ألف و 59 أستاذ في مختلف الأطوار بينما كان عددهم 427 ألف و 97 أستاذ خلال الموسم الدراسي السابق ،أي زيادة بنسبة 9.33 بالمائة ،وقد عرف معدل تأطير التلاميذ تحسنا بشكل طفيف خلال السنة في الطورين الابتدائي والثانوي ،ومن ناحية أخرى تدهور هذا المعدل قليلا في الطور المتوسط وذلك بسبب الزيادة في عدد التلاميذ .

وحسب تقديرات الوزارة في السنة الدراسية 2017-2018 فإنه كان يتوجب أن يصل عدد المؤسسات التربوية إلى 28 ألف و 808 مؤسسة تربوية غير أن عدد المؤسسات التربوية المتوفرة خلال نفس السنة الدراسية وصل إلى 26 ألف و 703 مؤسسة وهو اقل من احتياجات القطاع مما يمثل عجزا في المؤسسات قدره ألفين و105