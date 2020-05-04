مجلس الدولة يقرر تأجيل الجلسات المقررة يومي 7 و 14 ماي الى تاريخ لاحق

أعلن مجلس الدولة، اليوم الاثنين، عن تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 7 ماي الجاري الخاصة بالغرفة الاولى بأقسامها الثلاثة وكذا جلسات الغرفة الثانية بقسميها المقرر انعقادها يوم 14 ماي إلى تاريخ لاحق.

وجاء في بيان مجلس الدولة، أنه “بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وعملا بتعليمة السيد الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 07 مارس سنة 2020 الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا و الحيلولة دون انتشاره ونظرا لتمديد العمل بنظام الحجر الصحي، وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له وهذا الى غاية 14 مايو 2020 المعلن عنها من طرف الوزير الاول, يعلم مجلس الدولة كافة مستخدميه ومرتفقيه أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 7 مايو 2020 الخاصة بالغرفة الاولى .