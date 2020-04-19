مجلس الأمة ينظم جلسة استماع لوزير الصحة .. والإعلام يتابعها عن بعد

– أعلن مجلس الأمة، عن تنظيم جلسة استماع لوزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، حول موضوع “كورونا”، غدا الاثنين.

وقال المجلس في بيان له الأحد، إن هيئة التنسيق لمجلس الأمة، ستعقد جلسة استماع إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، حول موضوع: “التطورات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف الدولة على جميع الأصعدة لمواجهته”، يوم غد الاثنين بدء من الساعة العاشرة.

وسيحضر النقاش، الذي ستتابعه وسائل الإعلام عن بعد عبر الصفحة الرسمية لمجلس الأمة بموقع “فايسبوك”، كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار والوزيـر المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد.