مجلس الأمة يعقد جلستين علنيتين غدا الثلاثاء

يـواصـل مجلـس الأمة أشغاله، يوم غد الثلاثاء، في جلستين علنيتين، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وحسب بيان للمجلس، سيتم خلال الجلسة الصباحية، مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017.

بالإضافة إلى تقديم مشروع القانون من قبل وزير المالية، وتقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عن مشروع القانون.

وكذا الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ورد وزير المالية، على تدخلاتهم.

وبالنسبة للجلسة الثانية والتي ستعقد على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، فسيتم التصويت على: مشروع القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يومًا وطنيًا للذاكرة.

وكذا مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017.