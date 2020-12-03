مجلس الأمة يشارك في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية

شارك السيد رشيد بوسحابة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج ، بدعوة مشتركة من رئيسي لجنتي الشؤون الخارجية بغرفتي البرلمان الإيطالي، في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية « Rome Med dialogues 2020 »، والتي تنظمها دوريا وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وذلك يوم الخميس 03 ديسمبر 2020، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

تطرق المشاركون في النقاش إلى عدة مواضيع تتعلق بـ:

كيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على بلدان منطقة المتوسط، وكيف يمكن أن يمثل ذلك فرصة للتعاون بينهما،

كيفية ضمان بقاء البحر الأبيض المتوسط “بحرًا مفتوحًا”، وأن لا تكون المصالح الاقتصادية والإستراتيجية المشروعة للبلدان الساحلية مصدرا للصراعات،

كيفية ضمان بقاء البحر الأبيض المتوسط “بحرًا آمنًا” وسلميًا، وحل النزاعات عن طريق التفاوض، ضمانا للاستقرار والأمن،

المبادرات المشتركة التي ينبغي اتخاذها، لمكافحة تغير المناخ والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، مثل القمامة البحرية التي تحوم فوق النظام البيئي للبحر الأبيض المتوسط.

وقد كان لرئيس اللجنة تدخلا خلال اللقاء، تناول فيه الراهن العالمي الذي يشهده العالم بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 والذي فرض إغلاقا اقتصاديا واجتماعيا يخل بالكثير من التوازنات، ويهدد بإبطاء عملية التنمية المستدامة التي خطت دول المتوسط فيها مراحل جد هامة. كما ذكر الحضور بالتقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مسار تجسيد أهداف التنمية، لاسيما تلك التي تلبي الاحتياجات الحيوية للمواطن، وذلك بفضل إرادة سياسية وإصلاحات عميقة وآليات مؤسساتية مناسبة واستثمارات عمومية ضخمة وعمل جاد نحو التنوع الاقتصادي…مؤكدا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي يتطلب إعادة تحديد الأولويات في سلم التنمية المستدامة، بتوجيه الجهود إلى الرعاية الصحية والأمن الغذائي، مشددا على ضرورة التمسك بالمبادئ السامية التي تعد مكسبا لشعوب العالم، على غرار الحق في تقرير المصير وتصفية الاستعمار وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما كان مصدرها خاصة منها تلك التي تمس سيادة الدول واستقلالية قرارها الوطني…، مرحبا بكل مبادرة تهدف إلى كل تغيير ينقل حوض المتوسط بأمان إلى مرحلة ما بعد الوباء، ويحقق السلم والأمن والاستقرار والرفاه لشعوب المنطقة