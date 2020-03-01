مجلس الأمة يستأنف أشغاله يوم غد الإثنين

أكد بيان لمجلس الأمة، اليوم الأحد، أن المجلس سيستأنف أشغاله يوم غد الإثنين في جلستين علنيتين، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وأشار ذات البيان أن الجلستين ستخصصان لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

كما سيقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالرد على تدخلات أعضاء المجلس.

وفي الفترة المسائية ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

كما سيقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالرد على أعضاء المجلس.