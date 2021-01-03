مجلس إدارة شباب قسنطينة يقبل استقالة مجوج

رسمت إدارة فريق شبيبة قسنطينة، اليوم الأحد، طلاقها مع المدير الرياضي محمد مجوج، وفق بيان لإدارة النادي.

وحسب البيان فإن ترسيم هذا القرار جاء عقب اجتماع لمجلس إدارة الشركة الرياضية للنادي الرياضي القسنطيني، مضيفا أنه تم “قبول استقالة المدير الرياضي مجوج محمد نصر الدين ابتداء من تاريخ 11 جانفي 2020”.

وتابع نفس البيان “بالمناسبة نشكره على المجهودات المقدمة خلال توليه المنصب ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في حياته المستقبلية”.

كما أكد بيان مجلس إدارة النادي القسنطيني أنه سيتم تعزيز الإدارة المسيرة للفريق والإدارة الفنية خلال الأيام القليلة القادمة بوجوه رياضية قسنطينية معروفة على الساحة الكروية.