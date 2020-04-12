مجرد كلام .. متى ينتهي الحجر ..؟

بقلم : علاء الدين مقورة

تزامنا واقتراب شهر الرحمة والغفران يتساءل الجزائريون عن موعد نهاية الحجر الصحي الاختياري منه والإجباري ونهاية كابوس فيروس كورونا المستجد للأبد ، هذا الكابوس الذي أطبق على صدورنا لأسابيع وكتم عنا التنفس وجعلنا نشتاق لأيامنا الماضية والروتين السابق أوليس هذا درس ربّاني عظيم حتى نعرف مدى النعمة التي كنا فيها ..؟

فالإجابة عن هذا السؤال على مدى “هيوليته ” سهلة ينتهي الحجر عندما يلتزم كل منا بيتها ويتقيد تقيدا غير مشروط بإجراءات الوقاية من هذا الفتّاك المستتر ، فبشائر النصر بدأت تظهر ولم يبق الكثير فنتائج البروتوكول العلاجي ظهرت ملامح نجاحها وتصاعد نسبة الشفاء بشكل يومي مقارنة بعدد الوفيات وعدد الإصابات اليومية يظهر مدى نجاعة هذا الدواء.

ولكن هذا لا يعني أن نأمن على أنفسنا من الجائحة ونغادر الحجر مهرولين نحو أشغالنا مانحين لأنفسنا أمل مؤقت وزائف ،وكذلك الحجر سينتهي عندما تنتهي طوابير السميد والتجمعات ..ومهما طال هذا الحجر الصحي لن تكون نتائجه أكثر سوء من نتائج انتشار الوباء – لا قدّر الله- .

فنهاية الحجر الصحي المنزلي غير مرتبطة بموعد محدد ولا بقرار من طرف الدولة ولا من وزارة الصحة بقدر ماهو مرتبط بوعينا بالخطر الفيروسي المحدق ..وليس مرتبط بطوابير السميد بقدر ماهو مرتبط ارتباط وثيق بحجم إدراكنا للكارثة التي كانت ستقع لولا التزامنا بالحجر ..سينتهي الحجر وتنتهي الجائحة وتنفض طوابير السميد ولكن ستكتب الأجيال عن كيف تعاملنا مع هذا الوباء ..