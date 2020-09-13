مجاهدون يتقاضون منح لا تكفيهم قوت الخبز والحليب .

ناشد العشرات من ضحايا الألغام بالحدود الغربية الذين قطعت أجسادهم بفعل ألغام خط موريس بالغرب الجزائري العابر ل25 بلدية من ولايات تلمسان النعامة وبشار خلال الفترة الممتدة بين 1962 و2016 السلطات العليا للبلاد للتدخل العاجل من اجل التكفل بهم ورفع منحهم التي لا تمكنهم من العيش بعدما أفقدتهم ألغام فرنسا طعم الحياة وحرمتهم من العمل بعدما قطعت أجسادهم وبترت أقدمهم وأيديهم في انفجارات لا يزالون يذكرونها إلى اليوم .

أنهم ضحايا الاستعمار الفرنسي لكنهم ليسوا مجاهدين ولا شهداء ،رغم إدراج عطبهم ضمن المصالح الخارجية لوزارة المجاهدين ، بحكم إن الألغام المسببة للعطب ناجم عن الاستعمار الفرنسي ، وتم إخضاع عملية تعويض الضحايا إلى الأمر 74/31 المؤرخ في 16 يناير 1974 حيث يلزمهم بتكوين ملفات تضمن لهم منح عن الضرر الناجم عن الحادث تصرف بصفة دورية شهريا ،لكنها لاتزيد عن 18الف دج في احسن الاحوال اذا ما بلغ العطب 100 بالمائة في لايصرف لهم اي دينار في حالة ما اذا لم يبلغ حجم الضرر ال20 بالمائة ، ويشير العديد من الضحايا ان هذه المنحة لا تتجاوز في أحسن الأحوال 14500دج لمن يحوزون نسبة عجز تتراوح مابين ال75 و100 بالمائة ولا تزيد عن 6000دج لأصحاب الضرر المتراوح مابين 30 و40 بالمائة ، هذا ويشير صباحي محمد من الشبيكية بمغنية انه بعد الحادث الذي كلفه عجز بنسبة 65 بالمائة بعد بتر رجله اليمنى تم منحه منحة شهرية مقدرة ب1170دج خلال السبعينات واليوم يتقاضى اقل من 12 الف دج ، في حين تبلغ منحة السيد هداجي احمد ابن منطقته الذي يحوز نسبة 75 بالمائة حوالي 13000دج، وهو نفس المبلغ الذي يتقاضاه بوسطلة تواتي من مدينة سبدو ، ونفس الوضع مع السيد زرقيط عبد القادر الذي يبلغ من العمر 70 سنة والذي فقدر رجله في انفجار لغم بمنطقة مرسى بن مهيدي ونفس الوضعية نجد كل من بختاوي يحيى من العريشة صاحب نسبة ال75 بالمائة الذي يتقاضى 12700دج ، وسلامي محمد ولد قادة من القصدير بالنعامة صاحب 70 بالمائة الذي يتقاضى مبلغ10700دج فقط،في حين لاتزيد منحة بوعلام بداوي المنحدر من سبدو عن عن ال4800دج بعدما أصابه لغم سبب له عجز ب40 بالمائة ، فيما نجد المئات من الضحايا لا تزيد منحهم عن ال8000دج من جانب تتقاضى السيدة فاطمة قدراوي من سبدو بعدما بترت ساقها مبلغ 10000دج وتتقاضى قريبتها مريم 4000دج فقط، في حين يتقاضى حمليلي ميلود مبلغ 5000دج ، وهو الذي قطعت رجله اليسرى وجزءا من يده اليسرى أيضا ، في حين يؤكد العرابي عيسى المولود في 29/10/1940باولاد نهار الغرابة ، انه تعرض إلى حادث انفجار لغم لما كان يحرث أرضه على متن جراره بمنطقة بومية التابعة لبلدية البويهي يوم 13/01/1973 ، فتحطم الجرار كلية ، في حين اصبت في رجلاه بعجز نتيجة قطع أصابعه ، ولحد الان لا يتقاضى إلا 4000دج في حين لم يتم تعويضه عن الخسائر التي لحقت بجرار هالى اليوم .

من جانب اخر نجد العديد من الملفات التي لا تزال عالقة قيد التسوية تنتظر اجتماع اللجان ، في حين تحصي ولايات بشار والنعامة وتلمسان العشرات من الضحايا الذين لم يتلقوا أجورهم لتأخر الإبلاغ عن الحادثة التي تحددها وزارة المجاهدين بسنة على الأكثر،

هذا وأشارت مصادر مقربة من مديريات المجاهدين بالغرب ، ان وزارة المجاهدين اصدرت تعليمة داخلية من وزارة المجاهدين بتاريخ 08 جويلية 2020 إلى مدراء الولايات بضرورة إعادة استدعاء ضحايا الألغام بالولايات لإعادة تقييم نسب العجز تحضيرا لرفع قيمة المنح وهو ما تعمل عليها كافة المديريات ، لكن رغم ذلم فأن هذه الزيادة لن تتجاوز ال2000 او 3000 دينار على اكبر تقدير ، الامر الذي يستوجب على السلطات الجزائرية المطالبة بالتعويض عن جرائمها واحالتها على المحاكم الدولية بحكم انها من الجرائم التي لاتتقادم بتقادم الزمن لانها جرائم ابادة ضد الانسانية

محمد بن ترار